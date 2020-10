Coronavirus, è in arrivo la nuova stretta Stop bar e ristoranti alle 18, no delle Regioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Attesa la firma di Conte. I governatori frenano: «Misure più eque e razionali». Il virus corre ancora, i contagi sfiorano quota 20mila, 151 vittime. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 25 ottobre 2020) Attesa la firma di Conte. I governatori frenano: «Misure più eque e razionali». Il virus corre ancora, i contagi sfiorano quota 20mila, 151 vittime.

LegaSalvini : #SALVINI: IN ARRIVO 9 MILIONI DI #CARTELLEESATTORIALI. GIOCANO CON LA VITA DEGLI ITALIANI - sole24ore : Nuovo #Dpcm in arrivo: #smartworking fino al 75%. Stretta sulla #movida: verso la chiusura dei locali alle 22… - FebeDiCencrea : Coronavirus, in arrivo nuovo Dpcm. Verso lo stop di palestre, piscine, centri natatori, benessere e termali, cinema… - news_forlicesen : Coronavirus, in arrivo la nuova stretta: possibile chiusura per cinema e teatro - infoitinterno : Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: chiusura anticipata di bar e ristoranti, stop a palestre e cinema. I dettagli -