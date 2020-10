Coronavirus e Dpcm, la conferenza stampa di Conte in diretta: “no a festeggiamenti, dobbiamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica” [LIVE] (Di domenica 25 ottobre 2020) L’attesa è terminata: Giuseppe Conte si presenta finalmente in conferenza stampa per illustrare le nuove misure restrittive del nuovo Dpcm per l’emergenza Coronavirus che saranno in vigore da domani fino al 24 novembre. Dopo una serata trascorsa a dibattere sui nuovi punti, tra chiusura di palestre e locali di ristoro: il Premier Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm che illustra uno scenario di semi-lockdown, con palestre e piscine chiuse e bar, pizzerie e ristoranti chiusi dalle 18 in poi, ma aperti di domenica, contrariamente alle voci che circolavano ieri secondo le quali sarebbero stati del tutto chiusi nei giorni festivi. Chiusi cinema e teatri, mentre la didattica a distanza è prevista per il 75% solo per i liceali. Chiuse ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) L’attesa è terminata: Giuseppesi presenta finalmente inper illustrare le nuove misure restrittive del nuovoper l’emergenzache saranno in vigore da domani fino al 24 novembre. Dopo una serata trascorsa a dibattere sui nuovi punti, tra chiusura di palestre e locali di ristoro: il Premierha firmato nella notte il nuovoche illustra uno scenario di semi-lockdown, con palestre e piscine chiuse e bar, pizzerie e ristoranti chiusi dalle 18 in poi, ma aperti di domenica, contrariamente alle voci che circolavano ieri secondo le quali sarebbero stati del tutto chiusi nei giorni festivi. Chiusi cinema e teatri, mentre la didattica a distanza è prevista per il 75% solo per i liceali. Chiuse ...

