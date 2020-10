Coronavirus, De Luca conferma l’ordinanza in Campania: Dad e coprifuoco dalle 23 (Di domenica 25 ottobre 2020) “All’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengono confermate le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università”. E’ quanto ha disposto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nell’ordinanza numero 85 in via di pubblicazione e della quale e’ stata diffusa un’anticipazione. confermato anche il ‘coprifuoco’ con l’obbligo di rientro a casa alle ore 23 e anche il divieto di mobilità interprovinciale nell’ordinanza n.85 del governatore della ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) “All’infuori di nidi e asili (0-6 anni), vengonote le disposizioni regionali sulla didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria, salvi i progetti per alunni con disturbo dello spettro autistico e/o gli alunni diversamente abili, già adottate con Ordinanza n.82, nonché le disposizioni regionali vigenti per la didattica a distanza nelle Università”. E’ quanto ha disposto il governatore della, Vincenzo De, nell’ordinanza numero 85 in via di pubblicazione e della quale e’ stata diffusa un’anticipazione.to anche il ‘’ con l’obbligo di rientro a casa alle ore 23 e anche il divieto di mobilità interprovinciale nell’ordinanza n.85 del governatore della ...

