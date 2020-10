Coronavirus | dai locali al cinema | tutte le misure nel nuovo Dpcm di ottobre

(Di domenica 25 ottobre 2020) Redazione Ilche dovrebbe essere illustrato domenica 25dal premier Conte contiene diverse restrizioni che cercheranno di limitare la diffusione del: tra queste, la chiusura die ristoranti alle ore 18 e lo stop a palestre, teatri e. Per il reparto ristorazione, dopo le 18 è vietato il consumo di … Impronta Unika.

LegaSalvini : LOCATELLI (ISS) RASSICURA SULLE TERAPIE INTENSIVE: «LONTANI DAI PICCHI DI APRILE. EVITIAMO IL LOCKDOWN» - SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - SkyTG24 : Coronavirus, dai locali alla palestre: tutte le misure nel nuovo Dpcm di ottobre - LaCnews24 : CORONAVIRUS IN CALABRIA. Gli ultimi aggiornamenti, le novità e i numeri provenienti in diretta dagli ospedali e dai… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Ospedali al limite e senza personale. La denuncia arriva dai #MEDICI e #DIRIGENTI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dai

Sky Tg24

La nuova ondata di contagi in Italia non si ferma: l’ultimo bilancio di ieri sera conta 19.644 contagiati in 24 ore e 151 morti. Insomma l’infezione corre così nella notte Conte firma il nuovo Dcpm de ...L'ospedale Covid della Fiera di Milano, fortemente voluto da Guido Bertolaso nel pieno della prima ondata di coronavirus , sta drammaticamente ...