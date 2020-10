Coronavirus: da ieri 161.880 tamponi ed altri 21.273 nuovi contagi. I decessi sono stati 128 (Di domenica 25 ottobre 2020) Continua la ricerca di nuovi contagi, così da ieri sono stati effettuati 161.880 tamponi (ad oggi complessivamente sono 14.654.002)e, puntualmente, sono stati individuati 21.273 nuovi contagi. A tal proposito, ricorda il ministero della Salute, ad oggi i casi nel Paese sono 525.782. Regioni: Lombardia da record (5.762 nuovi casi), sale anche la Toscana contagi che non risparmiano nessun regione, con la Lombardia che continua a riservare numeri vertiginosi (ben 5.762 da ieri), seguita dai record toccati da Campania (2.590) e Toscana (1.863), seguite poi dal Lazio (1.541), e dal Veneto (1.468). Ad oggi in Italia le vittime da ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 ottobre 2020) Continua la ricerca di, così daeffettuati 161.880(ad oggi complessivamente14.654.002)e, puntualmente,individuati 21.273. A tal proposito, ricorda il ministero della Salute, ad oggi i casi nel Paese525.782. Regioni: Lombardia da record (5.762casi), sale anche la Toscanache non risparmiano nessun regione, con la Lombardia che continua a riservare numeri vertiginosi (ben 5.762 da), seguita dai record toccati da Campania (2.590) e Toscana (1.863), seguite poi dal Lazio (1.541), e dal Veneto (1.468). Ad oggi in Italia le vittime da ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: ieri 19.644 casi con 177mila tamponi, 151 morti - you_trend : ?? #Coronavirus: l'indice di gravità elaborato da Quorum/YouTrend oggi tocca quota 51 su 100. Ieri era a 50. Nota m… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia 41mila nuovi casi: il doppio di ieri. Coprifuoco per 2/3 della popolazione. Germania oltre… - Roseinfiore : RT @ultimenotizie: Sono 21.273 i nuovi casi di #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 128 morti, che porta… - icittadini : Coronavirus. Piemonte: 2.287 contagi (ieri 2.032), 11 decessi (ieri 9), aumentano ricoveri 1.601 +118, terapia inte… -