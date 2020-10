Coronavirus, Crisanti boccia il Dpcm: “Misure non risolutive. Serve un vero piano di sorveglianza” (Di domenica 25 ottobre 2020) Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, interpellato dall’Ansa è duro nei confronti del Governo. E stronca il nuovo Dpcm: “Le misure messe in campo con il nuovo Dpcm sono misure ad effetto temporaneo e non risolutive“. Sono misure ad effetto temporaneo perché – ha aggiunto il professor Crisanti – “finché non si elaborerà … L'articolo Coronavirus, Crisanti boccia il Dpcm: “Misure non risolutive. Serve un vero piano di sorveglianza” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, interpellato dall’Ansa è duro nei confronti del Governo. E stronca il nuovo: “Le misure messe in campo con il nuovosono misure ad effetto temporaneo e non“. Sono misure ad effetto temporaneo perché – ha aggiunto il professor– “finché non si elaborerà … L'articoloil: “Misure nonundi sorveglianza” NewNotizie.it.

Corriere : Crisanti: «In Italia si è sbriciolato il sistema di controllo sul virus» - fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti su La7: “Siamo al punto di partenza, sacrifici degli italiani resi inutili. Il tracciamento d… - sole24ore : Coronavirus, il «piano Crisanti» poteva evitare la seconda ondata ma il Governo non lo ha attuato… - paolacontini64 : Dovete dare ascolto a quest'uomo. Coronavirus, Crisanti: 'Rischiamo lockdown in sequenza, le soluzioni sono altre'… - PCagnan : Coronavirus, Crisanti: 'Rischiamo lockdown in sequenza, le soluzioni sono altre' - Il Mattino di Padova Padova -