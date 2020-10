Coronavirus, corteo anti-coprifuoco a Roma: danni nel centro storico, agenti feriti (Di domenica 25 ottobre 2020) Centinaia di persone hanno partecipato nella notte al corteo che ha invaso il centro storico di Roma, da Piazza del popolo fino a piazzale Flaminio, con tanto di fumogeni e lanci di petardi. La protesta contro il coprifuoco imposto nel tentativo di contenere l’epidemia da Coronavirus è degenerata: segnalate molte auto danneggiate, così come numerosi cassonetti. Due agenti del Reparto Mobile sono rimasti feriti durante gli scontri con i manifestanti: entrambi gli agenti hanno riportato contusioni lievi, uno è stato portato in ospedale non in gravi condizioni.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Centinaia di persone hanno partecipato nella notte alche ha invaso ildi, da Piazza del popolo fino a piazzale Flaminio, con tanto di fumogeni e lanci di petardi. La protesta contro ilimposto nel tentativo di contenere l’epidemia daè degenerata: segnalate molte auto danneggiate, così come numerosi cassonetti. Duedel Reparto Mobile sono rimastidurante gli scontri con i manifest: entrambi glihanno riportato contusioni lievi, uno è stato portato in ospedale non in gravi condizioni.L'articolo MeteoWeb.

