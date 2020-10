Coronavirus, corteo anti coprifuoco a Roma: 13 fermati e 7 arrestati (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 13 i fermati e 7 gli arrestati dagli agenti della Digos per gli scontri della notte scorsa durante il corteo anti coprifuoco partito da piazza del Popolo e terminato tra piazzale Flaminio e Lungotevere delle Navi con lanci di oggetti contro i poliziotti del Reparto Mobile, costretti a caricare dopo lo scoppio di petardi e bombe carta. Distrutti dai manifestanti, molti dei quali sarebbero appartenenti al mondo della tifoseria ultras, cassonetti dell’immondizia, danneggiati motorini e macchine parcheggiate anche sotto agli occhi di tanti residenti che hanno filmato la devastazione e messo in rete i video.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 13 ie 7 glidagli agenti della Digos per gli scontri della notte scorsa durante ilpartito da piazza del Popolo e terminato tra piazzale Flaminio e Lungotevere delle Navi con lanci di oggetti contro i poliziotti del Reparto Mobile, costretti a caricare dopo lo scoppio di petardi e bombe carta. Distrutti dai manifest, molti dei quali sarebbero appartenenti al mondo della tifoseria ultras, cassonetti dell’immondizia, danneggiati motorini e macchine parcheggiate anche sotto agli occhi di tresidenti che hanno filmato la devastazione e messo in rete i video.L'articolo MeteoWeb.

Il Coronavirus continua a stravolgere le vite degli italiani ... in presenza in Lombardia ed i giovani liceali hanno deciso di protestare. Hanno evitato un corteo per non creare assembramenti ma lungo ...

Coronavirus, positivo capo staff del vice presidente Usa Pence. Nel mondo 42 milioni di contagi. Germania: 14mila in 24 ore

Oltre 1,1 milioni di morti. Gli Stati Uniti mantengono il primato delle infezioni seguiti da India, Brasile, Russia, Francia, Argentina e Spagna. La Colombia supera il milione di casi ...

