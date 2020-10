Coronavirus | Conte presenta il nuovo dpcm | “Livello critico | vogliamo evitare il lockdown”

(Di domenica 25 ottobre 2020), la conferenza stampa del premier: “Un Paese che è stato forte è forte sempre”. ROMA – Alle 13.30 la conferenza stampa del premierper illustrare le misurenute nel. L’intervento era previsto per la serata di sabato 24 ottobre, ma il no delle Regioni su alcuni provvedimento ha prolungato i lavori fino al giorno successivo. Di seguito il video della conferenza stampa del premier, il Presidente del Consiglio Giuseppeildel mese di ottobre: la conferenza stampa “Bar, gelaterie, pasticcerie e ristoranti chiuderanno alle 18 e ai tavoli potranno ...

Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - Affaritaliani : Conte: 'Ristori con bonifici sui conti Proteggere la salute e l'economia' - EmMicucci : #Coronavirus #Conte #Dpcm: chiusi teatri, cinema, sale da ballo, sale bingo e sale gioco. Aperti musei -

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il DPCM con le nuove misure restrittive anti Coronavirus dopo l'aumento dei casi nelle ultime settimane. Ecco tutti i dettagli dalla conferenza stampa.