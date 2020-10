Coronavirus, Conte “Indice contagio ha superato livello critico” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita. In tutti i territori della nostra Penisola lo stress che ne consegue sul sistema sanitario hanno raggiunto livelli preoccupanti. L’indice RT ha raggiunto soglia critica di 1.5, questo rende più difficoltose le operazioni di tracciamento”. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul nuovo Dpcm. “Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica, solo in questo modo riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Ciò significa garantire cure e ricoveri adeguati a tutti i cittadini e scongiurare un secondo lockdown generalizzato: il Paese non può più permetterselo. Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia” ha continuato. “Non abbiamo introdotto un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “L’analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita. In tutti i territori della nostra Penisola lo stress che ne consegue sul sistema sanitario hanno raggiunto livelli preoccupanti. L’indice RT ha raggiunto soglia critica di 1.5, questo rende più difficoltose le operazioni di tracciamento”. Lo ha detto il Premier Giuseppenella conferenza stampa sul nuovo Dpcm. “Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica, solo in questo modo riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Ciò significa garantire cure e ricoveri adeguati a tutti i cittadini e scongiurare un secondo lockdown generalizzato: il Paese non può più permetterselo. Dobbiamo fare il possibile per proteggere salute ed economia” ha continuato. “Non abbiamo introdotto un ...

