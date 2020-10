Coronavirus: Conte ha firmato il nuovo decreto, ma è ancora polemica con le Regioni (Di domenica 25 ottobre 2020) È di questi minuti la notizia che il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il nuovo decreto per arginare la diffusione del Coronavirus. Una notizia anticipata da diverse testate e agenzie, in riferimento a fonti parlamentari, ma che ancora non ha riscontri sui canali ufficiali di Palazzo Chigi e vedrebbe l’applicazione delle nuove norme anticipate negli ultimi giorni. Il nuovo decreto prevede la chiusura di bar, pub e ristoranti alle 18 e nei week-end, chiusi cinema e teatri, aperti i centri commerciali, chiuse le palestre. Misure che hanno scatenato uno scontro durissimo Governo- Regioni e alcuni Presidenti già chiedono cambiamenti necessari. Conte ha firmato il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020) È di questi minuti la notizia che il Presidente del Consigliohailper arginare la diffusione del. Una notizia anticipata da diverse testate e agenzie, in riferimento a fonti parlamentari, ma chenon ha riscontri sui canali ufficiali di Palazzo Chigi e vedrebbe l’applicazione delle nuove norme anticipate negli ultimi giorni. Ilprevede la chiusura di bar, pub e ristoranti alle 18 e nei week-end, chiusi cinema e teatri, aperti i centri commerciali, chiuse le palestre. Misure che hanno scatenato uno scontro durissimo Governo-e alcuni Presidenti già chiedono cambiamenti necessari.hail ...

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - LegaSalvini : = CORONAVIRUS: CONTE A CAPIGRUPPO, 'SI VALUTA DI LIMITARE SPOSTAMENTI TRA REGIONI' = Maggioranza e opposizione con… - AnastasiMarco : Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: in semi-lockdown per un mese. Stop a bar e ristoranti alle … - SorryNs : RT @claudio_2022: Coprifuoco e chiusure Covid, nuovo dpcm. Stavolta faranno fallire l'Italia. Sarà il colpo di grazia per molte attività.… -