Coronavirus, Conte ha detto in conferenza stampa che il vaccino potrebbe arrivare a dicembre. Sarà così? (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante la presentazione del nuovo DPCM del 25 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche del vaccino contro la Covid19 e del probabile arrivo a dicembre. Non lo dà per certo, è evidente, e fa bene perché probabilmente consapevole che ci possono essere intoppi di vario genere che potrebbero ritardare la fine della sperimentazione. Spieghiamo, ancora una volta, come funziona il processo. «Ricordo che la Commissione europea ha stipulato vari contratti che prevedono già a dicembre l’arrivo delle prime dosi del vaccino», dichiara Conte, poi precisa un «se questi impegni contrattuali saranno confermati». Risulta corretto parlare degli accordi fatti con le aziende che si sono impegnate alla ... Leggi su open.online (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante la presentazione del nuovo DPCM del 25 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato anche delcontro la Covid19 e del probabile arrivo a. Non lo dà per certo, è evidente, e fa bene perché probabilmente consapevole che ci possono essere intoppi di vario genere chero ritardare la fine della sperimentazione. Spieghiamo, ancora una volta, come funziona il processo. «Ricordo che la Commissione europea ha stipulato vari contratti che prevedono già al’arrivo delle prime dosi del», dichiara, poi precisa un «se questi impegni contrattuali saranno confermati». Risulta corretto parlare degli accordi fatti con le aziende che si sono impegnate alla ...

