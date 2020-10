Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: il decreto in vigore da domani fino al 24 novembre (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm.Nella notte il premier ha confermato le misure restrittive in vigore da lunedì 26 ottobre, come si apprende da fonti di governo. È prevista la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Inoltre stop forzato a cinema, teatri, casinò, sale scommesse oltre che a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Per quanto riguarda la scuola è prevista la Dad (didattica a distanza) per oltre il 75% dei casi, il decreto avrà validità mensile e scadrà il prossimo 24 novembre.Per quanto concerne lo sport nessuna novità particolare, continuerà a svolgersi ma a porte rigorosamente chiuse.Sono sospesi gli eventi e le ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppehato il.Nella notte il premier ha confermato le misure restrittive inda lunedì 26 ottobre, come si apprende da fonti di governo. È prevista la chiusura di ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Inoltre stop forzato a cinema, teatri, casinò, sale scommesse oltre che a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Per quanto riguarda la scuola è prevista la Dad (didattica a distanza) per oltre il 75% dei casi, ilavrà validità mensile e scadrà il prossimo 24.Per quanto concerne lo sport nessuna novità particolare, continuerà a svolgersi ma a porte rigorosamente chiuse.Sono sospesi gli eventi e le ...

fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Affaritaliani : Coronavirus, Conte assediato: nuovo Dpcm e coprifuoco alle 18 in tutta Italia - LegaSalvini : = CORONAVIRUS: CONTE A CAPIGRUPPO, 'SI VALUTA DI LIMITARE SPOSTAMENTI TRA REGIONI' = Maggioranza e opposizione con… - Garda__ : Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: in semi-lockdown per un mese. Stop a bar e ristoranti alle 18 ma aperti la… - thelondonboys47 : RT @Patty66509580: ?? Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 18, ma aperti domenica. In vigore fino al 24 novembre. Agg… -