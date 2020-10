Coronavirus, Conte annuncia il nuovo DPCM in diretta (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte ha annunciato, in diretta da Palazzo Chigi, il nuovo DPCM per il Coronavirus. Tutte le misure trapelate sono state confermate Tutto come già si prospettava, e naturalmente non è assolutamente un mistero. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato, da Palazzo Chigi, il nuovo DPCM per il Coronavirus. Lo stop a palestre, piscine e teatri è stato confermato, e naturalmente anche le indicazioni che erano state fornite per la scuola e la didattica a distanza sono state confermate. Il premier, in una conferenza stampa, ha dettagliatamente descritto il provvedimento. “L’analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita. Lo stress sul ... Leggi su zon (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppehato, inda Palazzo Chigi, ilper il. Tutte le misure trapelate sono state confermate Tutto come già si prospettava, e naturalmente non è assolutamente un mistero. Il presidente del Consiglio, Giuseppe, hato, da Palazzo Chigi, ilper il. Lo stop a palestre, piscine e teatri è stato confermato, e naturalmente anche le indicazioni che erano state fornite per la scuola e la didattica a distanza sono state confermate. Il premier, in una conferenza stampa, ha dettagliatamente descritto il provvedimento. “L’analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita. Lo stress sul ...

La pandemia prova rabbia e frustrazione. Mi rendo conto dei sacrifici che chiediamo a tante categorie". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte presentando il nuovo dpcm sulle misure restrittive ...

Il decreto firmato dal presidente del Consiglio prevede, da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre, la chiusura di palestre, piscine, teatri e in generale tutti i luoghi di aggregazione: uno scenario ...

Il decreto firmato dal presidente del Consiglio prevede, da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre, la chiusura di palestre, piscine, teatri e in generale tutti i luoghi di aggregazione: uno scenario ...