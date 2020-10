Coronavirus | Confesercenti | “Dal DPCM impatto grave sulle imprese”

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le misure restrittive previste dalavranno unsu migliaia di attivit&a;, gi&a; logorate dalla crisi innescata dalla pandemia. Le imprese hanno bisogno di sapere immediatamente quali supporti sono previsti a loro sostegno. Servono certezze immediate sul decreto ristori: abbiamo chiesto al governo un incontro urgente, per avere delle risposte”. Cos&i; Patrizia De Luise, Presidente nazionale di. “Le limitazioni colpiranno tutto il sistema delle PMI. Non solo palestre, piscine, centri benessere, sale giochi e tutta la filiera degli eventi, delle cerimonie e dello spettacolo, per cui &e; previsto lo stop totale; il provvedimento mette di fatto in lockdown anche ...