Secondo una analisi condotta dalla Coldiretti, in riferimento al nuovo dcpm, la chiusura anticipata alle 18,00 della ristorazione con il crollo delle attività di bar, gelaterie, pasticcerie, trattorie, ristoranti e pizzerie ha un effetto negativo a cascata sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre un miliardo per le mancate vendite di cibo e bevande.

Coronavirus, Coldiretti: chiusura anticipata alle 18 costa un mld per mancata vendita di cibo e bevande

La spesa degli italiani per pranzi, cene, aperitivi e colazioni fuori casa prima dell’emergenza coronavirus – spiega la Coldiretti – era pari al 35% del totale dei consumi alimentari degli italiani.

La spesa degli italiani per pranzi, cene, aperitivi e colazioni fuori casa prima dell'emergenza coronavirus – spiega la Coldiretti – era pari al 35% del totale dei consumi alimentari degli italiani.