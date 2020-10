Coronavirus: chiusura di pub, ristornati e palestre. Il nuovo decreto (Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo decreto per arignare il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus in Italia è arrivato. Le misure si fanno più stringenti e toccano principalmente le attività di ristorazione. Ecco i punti principali del nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre 2020. chiusura alle 18 per le attività di ristorazione Tra i punti principali presenti nel nuovo decreto c’è la chiusura dei servizi di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie alle ore di 18. In merito al servizio al tavolo nelle suddette attività, è vietato prenotare per più di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilper arignare il diffondersi dell’epidemia diin Italia è arrivato. Le misure si fanno più stringenti e toccano principalmente le attività di ristorazione. Ecco i punti principali delDPCM della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre 2020.alle 18 per le attività di ristorazione Tra i punti principali presenti nelc’è ladei servizi di ristorazione: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie alle ore di 18. In merito al servizio al tavolo nelle suddette attività, è vietato prenotare per più di quattro persone, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei ...

