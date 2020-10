Coronavirus | chef Berton | ' spero sindaco Sala sia dispiaciuto anche per ristoranti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Mi auguro che ilci sia rimasto maleper noi: è una persona molta attenta al settore della ristorazione e come primo cittadino ha sempre sostenuto le attività imprenditoriali di Milano. Mi auguro che così come non condivide le norme del Dpcm sullo spettacolo non le condivida neppure per il nostro comparto, perché sono due settori importanti allo stesso modo". Così lostellato Andrea, intervistato dall'Adnkronos, replica a distanza aldi Milano che non ha condiviso le scelte del governo sul mondo dello spettacolo.