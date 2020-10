Coronavirus, bollettino del 25 ottobre: in Sicilia 695 casi e 11 vittime. Oltre 21 mila contagi in Italia (Di domenica 25 ottobre 2020) In calo i casi di Coronavirus in Sicilia: oggi sono 695 i nuovi positivi contro gli 886 di ieri. Pesa per il minor numero di tamponi effettuati, poco pi di 5.000,. Sono 16.897 i contagi accertati sull'... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 ottobre 2020) In calo idiin: oggi sono 695 i nuovi positivi contro gli 886 di ieri. Pesa per il minor numero di tamponi effettuati, poco pi di 5.000,. Sono 16.897 iaccertati sull'...

RobertoBurioni : BASTA BUGIE! Gli asintomatici sono il 56%, i paucisintomatici il 16%, i lievi il 21%e i severi/critici il 7%.… - istsupsan : Sono online su Epicentro ?? l’aggiornamento dei decessi #Covid19 - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 morti - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 ottobre: i nuovi contagi salgono a 21.273 con 161.880 tamponi. I decess… - notiziepiemont : Emergenza Coronavirus Piemonte 25 ottobre 2020. 29968 (+70) pazienti guariti e 1431 in via di guarigione. I decessi… -