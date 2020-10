MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - fattoquotidiano : LA CINA SI RIMETTE IN PISTA Covid addio? Alle soddisfazioni economiche si aggiungono quelle relative alla lotta con… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, balzo dei contagi: oltre 21mila in un giorno, 128 i decessi #Coronavirusitalia - Profilo3Marco : RT @Corriere: Ancora un balzo nei contagi: 21.273 nuovi casi (con meno tamponi). Le vittime sono 128: il bollettino - Cinzia86526501 : RT @Corriere: Ancora un balzo nei contagi: 21.273 nuovi casi (con meno tamponi). Le vittime sono 128: il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus balzo

LA NAZIONE

In calo i casi di Coronavirus in Sicilia ... in terapia intensiva e 9.818 in isolamento domiciliare obbligatorio. Nuovo balzo dei contagi per Covid che per la prima volta dall’inizio dell ...Nuovo balzo dei contagi di coronavirus, che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza superano quota 20mila in un giorno. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati registrati 21.273 nu ...