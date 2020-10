Coronavirus, Azzolina difende il diritto di frequentare in presenza: De Luca si oppone, “la scuola è uno dei vettori più grandi di contagio” (Di domenica 25 ottobre 2020) Botta e risposta tra il ministro Azzolina e il governatore della Campania De Luca in merito all’apertura delle scuole e alla Dad. “La scuola non ha inciso nell’aumento dei contagi. Auspico che De Luca riapra il primo ciclo dell’istruzione. Anche perche’ i bambini altrimenti finiscono per strada, in una regione in cui e’ alta la dispersione scolastica. E poi le mamme di questi bambini hanno il diritto di andare a lavorare”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ospite a ‘Che tempo che fa’.”I nostri studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno il diritto di frequentare in presenza e di andare a scuola in ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Botta e risposta tra il ministroe il governatore della Campania Dein merito all’apertura delle scuole e alla Dad. “Lanon ha inciso nell’aumento dei contagi. Auspico che Deriapra il primo ciclo dell’istruzione. Anche perche’ i bambini altrimenti finiscono per strada, in una regione in cui e’ alta la dispersione scolastica. E poi le mamme di questi bambini hanno ildi andare a lavorare”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Luciaospite a ‘Che tempo che fa’.”I nostri studenti dellasecondaria di secondo grado hanno ildiine di andare ain ...

