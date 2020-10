Coronavirus, aumento record di nuovi casi oggi in Italia: +21.273 nelle ultime 24 ore. Altri 128 morti, tutti i DATI (Di domenica 25 ottobre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 128 morti, 2.086 guariti e 21.273 nuovi casi su 161.880 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 13,1% dei tamponi effettuati, in ulteriore sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi. Significa che se facessimo un numero più alto di tamponi (siamo ancora tra i Paesi che ne fanno di meno al mondo!), troveremmo molti più positivi vista l’elevata diffusione del contagio. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (5.762), Campania (2.590), Piemonte (2.287), Toscana ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile:24 ore inci sono stati 128, 2.086 guariti e 21.273su 161.880 tamponi. E’ quindi risultato positivo il 13,1% dei tamponi effettuati, in ulteriore sensibilerispetto ai giorni scorsi. Significa che se facessimo un numero più alto di tamponi (siamo ancora tra i Paesi che ne fanno di meno al mondo!), troveremmo molti più positivi vista l’elevata diffusione del contagio. Le Regioni con il più alto numero di24 ore sono Lombardia (5.762), Campania (2.590), Piemonte (2.287), Toscana ...

riotta : In America ogni stato ha fatto da sé senza piano sanitario nazionale #coronavirus Risultato 225.000 morti in peren… - Agenzia_Ansa : #Barbie batte la #pandemia. Le ultime trimestrali della #Mattel hanno registrato un aumento del 29 per cento delle… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Preoccupato per aumento contagi, siamo ancora dentro la pandemia. Va scongiurato un lockdown g… - Tantipensieri2 : Bollettino #coronavirus 25 ottobre: 21.273 nuovi casi e 128 decessi. Ancora un aumento nei contagi - PoentaSchie : RT @Riccardo72R: #COVID19 #coronavirus ha comportato un aumento di decessi in #italia pari al 38,7% tra il 20 febbraio e il 31 marzo 2020… -