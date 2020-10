Coronavirus: Ats ha attivato portale 'Milano Cor' per chi è positivo (Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "L'Ats di Milano ha attivato il portale 'Milano Cor' dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un momento difficile e delicato a contatto con la malattia". Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "Fino a questo momento, la grande maggioranza delle persone che risultano positive al Covid - spiega Gallera - è asintomatica o presenta pochissimi sintomi. Le loro condizioni non richiedono pertanto un ricovero ospedaliero. Per questo, il supporto a domicilio è fondamentale e permette di gestire le fasi della malattia con informazioni adeguate, per proteggere se stessi e i contatti più stretti. A partire da lunedì, ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ott. (Adnkronos) - "L'Ats dihailCor' dedicato ad affiancare con informazioni e indicazioni i cittadini positivi al Covid che si trovano a vivere un momento difficile e delicato a contatto con la malattia". Lo annuncia l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "Fino a questo momento, la grande maggioranza delle persone che risultano positive al Covid - spiega Gallera -; asintomatica o presenta pochissimi sintomi. Le loro condizioni non richiedono pertanto un ricovero ospedaliero. Per questo, il supporto a domicilio; fondamentale e permette di gestire le fasi della malattia con informazioni adeguate, per proteggere se stessi e i contatti più stretti. A partire da lunedì, ...

