TV7Benevento : Coronavirus: Ascani, 'subito aiuti, giusto salvaguardare diritto all'istruzione'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ascani

Affaritaliani.it

Lo afferma, in un post su Facebook, la viceministra dell'Istruzione Anna Ascani. "Per quel che riguarda la scuola è giusto salvaguardare il diritto all’istruzione e riconoscere l’immenso lavoro fatto ...Nessun anticipo oggi per la quinta giornata di Eccellenza. Rinviata per contagio Covid 19 la partita tra Jesina Calcio- Urbino, domani si giocano 8 partite e il calcio d’inizio con il ritorno all’ora ...