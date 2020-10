Coronavirus | Ascani | ' subito aiuti | giusto salvaguardare diritto all' istruzione'

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 ottobre 2020) Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Sono ore difficili. Quella che Graziano Delrio ha chiamato 'la rabbia dei miti' è, dopo l'urgenza di tutelare la salute, la nostra preoccupazione principale. Procederemo immediatamente con il ristoro a chi subirà altri danni economici dalle scelte di oggi. Che sono però scelte obbligate. Inutile dividersi nel cercare di dare colpe. Oggi bisogna unirsi nel combattere il virus perché se non risolveremo l'emergenza sanitaria non avremo alcuna possibilità di superare quella economica". Lo afferma, in un post su Facebook, la viceministra dell'Anna. "Per quel che riguarda la scuola èilall'e riconoscere l'immenso lavoro fatto da dirigenti, docenti e personale ...