Coronavirus, appello mondo Cultura “No a chiusura Teatri e Cinema” (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il mondo della Cultura non ci sta e si mobilita contro la chiusura di Teatri e cinema prevista dal nuovo Dpcm. Di fronte alle ultime misure restrittive contro la diffusione del Coronavirus, infatti, Cultura Italiae ha lanciato un appello proprio per chiedere di mantenere aperti i luoghi della Cultura. In poche ore sono state raccolte oltre 21 mila firme e la petizione cresce velocemente continuando a ricevere sottoscrizioni. L’appello, che evidenzia “conseguenze nefaste sull’intero comparto Culturale e sullo spirito dei cittadini”, è partito da una lettera che Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, ha indirizzato al presidente del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Ildellanon ci sta e si mobilita contro ladie cinema prevista dal nuovo Dpcm. Di fronte alle ultime misure restrittive contro la diffusione del, infatti,Italiae ha lanciato unproprio per chiedere di mantenere aperti i luoghi della. In poche ore sono state raccolte oltre 21 mila firme e la petizione cresce velocemente continuando a ricevere sottoscrizioni. L’, che evidenzia “conseguenze nefaste sull’intero compartole e sullo spirito dei cittadini”, è partito da una lettera che Angelo Argento, presidente diItaliae, ha indirizzato al presidente del ...

