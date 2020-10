Coronavirus: aggiornamento sulla pandemia nel mondo ad oggi Domenica 25 Ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 in tutto il mondo. Ad oggi, Domenica 25 Ottobre, più di 445.419 casi per un totale complessivo di oltre 42.439.000. Più di 10.000 morti in Germania dall’inizio dell’epidemia Il numero di morti complessivi per Coronavirus, questa Domenica 25 Ottobre, ha superato le 10.000 persone in totale, in Germania, un Paese finora relativamente risparmiato dalla pandemia ma ora ricolpito duramente dal rimbalzo repentino dell’epidemia. Registrati 85.085 casi negli Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno battuto, ieri, sabato 24 Ottobre, il loro record per il numero di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovi rapporti, nuove misure e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi dellaCovid-19 in tutto il. Ad25, più di 445.419 casi per un totale complessivo di oltre 42.439.000. Più di 10.000 morti in Germania dall’inizio dell’epidemia Il numero di morti complessivi per, questa25, ha superato le 10.000 persone in totale, in Germania, un Paese finora relativamente risparmiato dallama ora ricolpito duramente dal rimbalzo repentino dell’epidemia. Registrati 85.085 casi negli Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno battuto, ieri, sabato 24, il loro record per il numero di ...

Vigilanza regione Calabria, Csa-Cisal: «Cassa integrazione ma non riduzione attività, scattano verifiche Inps» Forse non era soltanto questione di accessi incontrollati nella Cittadella. La polpetta ...

Coronavirus, Berlusconi “Pronti a tavolo con Governo, no a Lockdown”

ROMA (ITALPRESS) – “Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. Anche d ...

Coronavirus, Berlusconi "Pronti a tavolo con Governo, no a Lockdown"

ROMA (ITALPRESS) – "Comprendo la difficoltà ad agire del governo in una situazione così difficile. Appunto per questo da opposizione responsabile ci asteniamo da critiche facili e strumentali. Anche d ...