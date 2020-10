Coronavirus, AEFI “IL DPCM uno shock per le fiere, subito interventi” (Di domenica 25 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Il nuovo DPCM che entra in vigore domani, lunedì 26 ottobre, prevede la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche. Il provvedimento è uno shock gravissimo per il settore fieristico per il quale serve un atto urgente con un intervento economico a fondo perduto. Il Governo deve dare risposte immediate alle fiere, alle quali aveva garantito che una eventuale stretta sarebbe stata programmata – afferma Maurizio Danese, presidente di AEFI-Associazione Esposizioni e fiere Italiane -. La sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio da una chiusura forzata da marzo al primo settembre, che ha causato la perdita di oltre il 70% del fatturato, ma è una ulteriore mazzata economica ... Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Il nuovoche entra in vigore domani, lunedì 26 ottobre, prevede la chiusura immediata di tutte le manifestazioni fieristiche. Il provvedimento è unogravissimo per il settore fieristico per il quale serve un atto urgente con un intervento economico a fondo perduto. Il Governo deve dare risposte immediate alle, alle quali aveva garantito che una eventuale stretta sarebbe stata programmata – afferma Maurizio Danese, presidente di-Associazione Esposizioni eItaliane -. La sospensione immediata non solo causa ulteriori ingenti danni a un settore già messo in ginocchio da una chiusura forzata da marzo al primo settembre, che ha causato la perdita di oltre il 70% del fatturato, ma è una ulteriore mazzata economica ...

