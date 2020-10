Coronavirus, ad Arzano screening di massa: test e tamponi per tutti i 34 mila abitanti (Di domenica 25 ottobre 2020) Domenica 25 e lunedì 26 ottobre ad Arzano verranno effettuati test e tamponi sull’intera popolazione di circa 34.000 abitanti per l’individuazione di casi positivi. Le attività si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00 nelle 4 scuole della cittadina sede abituale di seggi elettorali, come si legge in un comunicato della Asl Napoli 2 Nord. Per evitare resse, nella giornata di domenica potranno presentarsi i cittadini con cognome dalla A alla M; lunedì quelli con cognome dalla M alla Z. Ciascun cittadino che intenda sottoporsi al test dovrà recarsi presso la sede del proprio seggio elettorale. L’attività sarà svolta congiuntamente da Asl e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno con il supporto della Protezione Civile e coinvolgerà circa 250 ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 ottobre 2020) Domenica 25 e lunedì 26 ottobre adverranno effettuatisull’intera popolazione di circa 34.000per l’individuazione di casi positivi. Le attività si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00 nelle 4 scuole della cittadina sede abituale di seggi elettorali, come si legge in un comunicato della Asl Napoli 2 Nord. Per evitare resse, nella giornata di domenica potranno presentarsi i cittadini con cognome dalla A alla M; lunedì quelli con cognome dalla M alla Z. Ciascun cittadino che intenda sottoporsi aldovrà recarsi presso la sede del proprio seggio elettorale. L’attività sarà svolta congiuntamente da Asl e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno con il supporto della Protezione Civile e coinvolgerà circa 250 ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arzano Coronavirus ad Arzano, screening di massa e tamponi a tutti gli abitanti Il Mattino Il sindaco di Marcianise ha annunciato che presto il paese campano potrebbe diventare zona rossa, acausa dell'aumento vertiginoso dei contagi covid.

Un provvedimento che seguirà lo stesso iter adottato per Arzano nei giorni precedenti. Attualmente si registrano oltre 200 positivi. Emergenza covid, Marcianise zona rossa Nonostante la chiusura ...

