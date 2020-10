Coronavirus, 2.589 nuovi casi in provincia di Milano: 1.217 in città (Di domenica 25 ottobre 2020) commenta Ansa L'aumento dei casi di Coronavirus appare particolarmente marcato a Milano e provincia. Sono infatti 2.589 i casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, di cui 1.217 in città. Fra le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) commenta Ansa L'aumento deidiappare particolarmente marcato a. Sono infatti 2.589 idiemersi nelle ultime 24 ore, di cui 1.217 in città. Fra le ...

E il dato aumenta in modo esponenziale anche a Milano, dove oggi si contano 2.589 nuovi positivi nell'area metropolitana, di cui 1.217 in città (ieri erano 2.306 in provincia di Milano, di cui 1.010 ...

Milano, 25 ott 18:00 - (Agenzia Nova) - In provincia di Milano sono 2.589, di cui 1.217 a Milano città i nuovi contagiati al Covid-19. Lo comunica in una nota Regione Lombardia. L'area del capoluogo ...

