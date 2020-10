Corona virus: Italia, 222241 attualmente positivi a test (+19059 in un giorno) con 37338 decessi (128) e 266203 guariti (2056). Totale di 525782 casi (21743) Dati della protezione civile: effettuati 161880 tamponi (Di domenica 25 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 222241 attualmente positivi a test (+19059 in un giorno) con 37338 decessi (128) e 266203 guariti (2056). Totale di 525782 casi (21743) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 161880 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 25 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(128) e).di) proviene da Noi Notizie..

TerriPixie : @Corriere Beh, visto che la mortalità del corona virus si aggira sul 4%, 850 di questi 21273 nuovi casi moriranno.… - OnlyjjadeG : RT @singvlarity___: non voglio farvi piangere but volevo solo ricordarvi che una volta Jungkook disse: 'Se la pioggia è il corona virus, vo… - FabioBandera : @flaviafratello Torre Argentina,..... Una specie di laboratorio segreto dove è stato prodotto sinteticamente il cor… - TOMYBELOVEDV : RT @singvlarity___: non voglio farvi piangere but volevo solo ricordarvi che una volta Jungkook disse: 'Se la pioggia è il corona virus, vo… - advorelou : Le mie vacanze estive quando finirà il corona virus non saranno in posti come Ibiza o Formentera. Harries a buon in… -