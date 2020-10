Coprifuoco e restrizioni: “Così rischiamo di morire di fame” [VIDEO] (Di domenica 25 ottobre 2020) Abbiamo raccolto le impressioni e le emozioni dei milanesi durante il primo sabato sera di Coprifuoco: misura forse necessaria, ma il prezzo da pagare è altissimo. Coprifuoco rispettato, chiusure puntuali, rientri alle abitazioni tutto sommato rapidi e rispettosi delle indicazioni: il primo sabato sera di “mini lockdown” a Milano è andato tutto sommato bene. Certo … L'articolo Coprifuoco e restrizioni: “Così rischiamo di morire di fame” VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 25 ottobre 2020) Abbiamo raccolto le impressioni e le emozioni dei milanesi durante il primo sabato sera di: misura forse necessaria, ma il prezzo da pagare è altissimo.rispettato, chiusure puntuali, rientri alle abitazioni tutto sommato rapidi e rispettosi delle indicazioni: il primo sabato sera di “mini lockdown” a Milano è andato tutto sommato bene. Certo … L'articolo: “Cosìdidi fame”proviene da www.meteoweek.com.

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - Erriders : Coprifuoco: parola sballata in tempo di pace( comportava oscuramento notturno alle finestre contro bombardamenti ae… - mattino5 : #Lockdown dietro l'angolo? 'Usano il coprifuoco per coprire quello che loro non hanno fatto per sei mesi: non hanno… - LUCA7975352875 : @GiovanniToti Belin,dire che queste restrizioni non sono come un coprifuoco è come se un dietologo ti dicesse che p… - franco_dimuro : RT @petergomezblog: #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino, prot… -