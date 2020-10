Coprifuoco | arresti e nuovi scontri a Napoli «Sono violenze preordinate»

(Di domenica 25 ottobre 2020) Processati per direttissima due trentenni con precedenti per spaccio. Dal governo l’invito alle forze politiche a prendere le distanze senza «ma»

Tg3web : Scontri e arresti ieri sera a Napoli durante una protesta contro il coprifuoco entrato in vigore alle 23. Qualche c… - Corriere : Coprifuoco, arresti e scontri a Napoli. «Violenze preordinate» - MichelaRoi : RT @Libero_official: Le proteste contro il #coprifuoco sono degenerate anche a #Roma, dove un gruppo di estremisti si è scontrato violentem… - ConstitucionalU : RT @Corriere: Coprifuoco, arresti e scontri a Napoli. «Violenze preordinate» - tulioalvarez : RT @Corriere: Coprifuoco, arresti e scontri a Napoli. «Violenze preordinate» -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco arresti

Anche a Roma è scoppiato il caos contro il coprifuoco . E proprio come a Napoli la protesta legittima di chi perderà il lavoro è ...Scontri a Napoli per coprifuoco, 2 arresti - Video. Forza Nuova: 'Noi in strada a Roma, da Napoli partita la rivolta' Foto Fotogramma. ''Siamo contrari a questa dittatura sanitaria e siamo pronti alla ...