Conte | “No coprifuoco | ma bisogna muoversi solo per motivi di salute | lavoro o necessità Speriamo di arrivare a Natale più sereni”

Il nuovo Dpcm firmato nella notte dal governo Conte "raccomanda fortemente" a "tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Lo ha spiegato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa convocata per illustrare le restrizioni previste dal nuovo dpcm. "Con questo quadro di misure confidiamo di poter affrontare più distesamente il mese di dicembre. Confidiamo di arrivare al Natale con predisposizione d'animo serena. Ma certo non è che a Natale, anche se arriveranno le prime dosi dei vaccini, potremo abbassare la guardia".

