Conte ha firmato il nuovo Dpcm Su Affari il testo integrale ufficiale (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Il governo, si apprende ancora, sta accelerando sulle misure di ristoro... Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 ottobre 2020) Il premier Giuseppehanel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, ilcon le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Il governo, si apprende ancora, sta accelerando sulle misure di ristoro... Segui sutaliani.it

lorepregliasco : ?? Firmato nella notte il Dpcm, Conte lo illustrerà oggi nel pomeriggio - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - RaiNews : Misure contro la pandemia, #Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Sarà in vigore fino al 24 novembre #coronavirus - clikservernet : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da domani al 24 novembre: bar, ristoranti e gelaterie chiuse alle 18… - Noovyis : (Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da domani al 24 novembre: bar, ristoranti e gelaterie chiuse alle 1… -