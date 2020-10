Conte ha firmato il nuovo Dpcm. Stop alle palestre e ristoranti chiusi alle 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti Covid. Tra queste, la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie (esclusa, dunque, la chiusura domenicale presente nelle bozze di ieri). Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che il governo sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Il Dpcm sarà in vigore da domani al 24 novembre e verrà presentato nel pomeriggio del premier durante una conferenza stampa. SPOSTAMENTI SCONSIGLIATI È fortemente raccomandato a tutte le ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppehanella notte ilcon le misure restrittive anti Covid. Tra queste, la chiusuraore 18 di tutti i, bar e gelaterie (esclusa, dunque, la chiusura domenicale presente nelle bozze di ieri). Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che il governo sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dmisure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Ilsarà in vigore da domani al 24 novembre e verrà presentato nel pomeriggio del premier durante una conferenza stampa. SPOSTAMENTI SCONSIGLIATI È fortemente raccomandato a tutte le ...

