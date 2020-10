Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da domani al 24 novembre: bar, ristoranti e gelaterie chiuse alle 18 (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Il governo, si apprende ancora, sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Il Dpcm sarà in vigore da domani al 24 novembre. L'articolo Conte ha firmato il nuovo Dpcm, sarà in vigore da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppehanel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, ilcon le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura18 di tutti i, bar e. Il governo, si apprende ancora, sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dmisure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Ilsarà indaal 24. L'articolohail, sarà inda ...

