Conte ha firmato il nuovo dpcm: ristoranti e bar chiusi alle 18 ma aperti la domenica (Di domenica 25 ottobre 2020) ROMA – Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Dpcm con le nuove misure restrittive anti Covid in vigore dal 26 ottobre (e fino al 24 novembre). Come annunciato ieri, sospese le attività di palestre e piscine e stop a teatri e cinema. Bar, ristoranti, pasticcerie gelaterie dovranno chiudere alle 18 (e al tavolo ci si potrà sedere al massimo in quattro) ma, contrariamente alla bozza che circolava ieri, potranno restare aperti la domenica.

lorepregliasco : ?? Firmato nella notte il Dpcm, Conte lo illustrerà oggi nel pomeriggio - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - Agenzia_Ansa : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani #Covid #ANSA - ilfaroonline : Conte ha firmato nella notte il nuovo #Dpcm: stop per #bar e ristoranti alle 18 - Micol90733460 : Hanno firmato il #dpcm questa notte, il marcio lavora sempre nelle tenebre. Che rivolta sia #Conte #Speranza avete… -