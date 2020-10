Conte firma il nuovo dpcm | stretta fino al 24 11 Semi-lockdown | locali chiusi alle 18 Tutte le misure

(Di domenica 25 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Italia,il, il terzo del mese di ottobre: cosa prevede.le norme. Dopo una giornata di trattativa con le Regioni, nella mattinata di domenica 25 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppehato il terzodel mese di ottobre. Sulla chiusura deipassa la linea del governo, con la chiusuraore 18. GiuseppeCoronavirus, cosa prevede ildel 25 ottobre Facciamo il punto suinuti deldecreto, che come di consueto sarà illustrato nel dettaglio dal Presidente del Consiglio Giuseppe. La chiusura dei ...

Adnkronos : Nuovo #dpcm, firma domani e slitta conferenza #Conte - Agenzia_Ansa : #Covid: verso la firma del Dpcm nella giornata di domani Possibili ulteriori modifiche del testo. Nodo gli spostame… - RaiNews : E' stato firmato nella tarda notte dal premier Giuseppe Conte, dopo un confronto con le regioni e i capi delegazion… - messveneto : Conte firma il Dpcm, bar e ristoranti chiusi alle 18 ma aperti la domenica. Ecco tutte le restrizioni - Massimiliana21 : I dubbi, la firma slittata e la linea di Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Conte firma

In semi-lockdown per un mese. Nella notte, il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che resta in vigore fino al 24 novembre con misure più restrittive per cercare di contenere la nuova ...Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm che prevede nuove misure restrittive anti Covid: ecco cosa sarà vietato a partire dal 26 ottobre 2020. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il ...