Conte firma il decreto del semilockdown: ristoranti chiusi alle 18, ma aperti domenica a pranzo (Di domenica 25 ottobre 2020) Entra in vigore lunedì 26 ottobre ed è valido fino al 24 novembre il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte. Le regioni non hanno ottenuto l’apertura serale dei locali. Bar, ristoranti, pasticcierie e gelaterie devono chiudere alle 18, ma potranno restare aperti nei festivi come chiesto dai governatori. Non è letteralmente un coprifuoco, ma il fatto che i locali siano chiusi lo rende tale di fatto, anche perché sono chiusi. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) Entra in vigore lunedì 26 ottobre ed è valido fino al 24 novembre il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte. Le regioni non hanno ottenuto l’apertura serale dei locali. Bar, ristoranti, pasticcierie e gelaterie devono chiudere alle 18, ma potranno restare aperti nei festivi come chiesto dai governatori. Non è letteralmente un coprifuoco, ma il fatto che i locali siano chiusi lo rende tale di fatto, anche perché sono chiusi.

