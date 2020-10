Come Trump guarda la tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella sua agenda ufficiale è un momento contrassegnato Come "Executive Time": nei fatti, racconta un nuovo libro, è tempo trascorso davanti alla tv con tecnologie da professionisti Leggi su ilpost (Di domenica 25 ottobre 2020) Nella sua agenda ufficiale è un momento contrassegnato"Executive Time": nei fatti, racconta un nuovo libro, è tempo trascorso davanti alla tv con tecnologie da professionisti

chetempochefa : 'E' proprio difficile per l’americano medio sopravvivere. Una persona come Trump può arrivare e dare il via al razz… - mante : Il superpotere di Donald Trump e di quelli come lui è che quando dice “la gente è stanca di tutti questi idioti” no… - emmebaldi : mely trump ha una guardia del corpo che le assomiglia come fosse una gemella che apparentemente la sostituisce anch… - GianluPower : RT @AlfioKrancic: Chissà come mai dopo il secondo round Trump-Biden è seguito un silenzio assordante da parte dei media mainstream italiani… - PagliaP67 : @cris_cersei Scherzi? I signori delle fake news stanno mettendo il bavaglio anche al Presidente Trump e a giornali… -