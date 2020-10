Cna Piemonte: “Coprifuoco diurno: misure di ristoro urgenti e tamponi rapidi. Artigiani non possono fermarsi” (Di domenica 25 ottobre 2020) “Bisogna assolutamente scongiurare un nuovo lockdown: le aziende e le attività artigiane devono continuare a lavorare”. Il Presidente della CNA Piemonte Fabrizio Actis commenta gli ultimi provvedimenti regionali e nazionali assunti per difendersi dall’aumento dell’epidemia di Covid-19. “Per questo motivo – dichiara il segretario regionale della CNA Piemonte Filippo Provenzano – riteniamo urgentissimo predisporre e mettere a disposizione i tamponi rapidi come strumento di screening diffuso e continuo, indispensabile per l’operatività delle nostre aziende.Lanciamo un grido d’allarme per le attività artigiane di servizio alla persona e della ristorazione colpite da questo coprifuoco diurno. ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 25 ottobre 2020) “Bisogna assolutamente scongiurare un nuovo lockdown: le aziende e le attività artigiane devono continuare a lavorare”. Il Presidente della CNAFabrizio Actis commenta gli ultimi provvedimenti regionali e nazionali assunti per difendersi dall’aumento dell’epidemia di Covid-19. “Per questo motivo – dichiara il segretario regionale della CNAFilippo Provenzano – riteniamossimo predisporre e mettere a disposizione icome strumento di screening diffuso e continuo, indispensabile per l’operatività delle nostre aziende.Lanciamo un grido d’allarme per le attività artigiane di servizio alla persona e della ristorazione colpite da questo coprifuoco. ...

CNA Piemonte: "Coprifuoco diurno: misure di ristoro urgenti e tamponi rapidi. Gli artigiani non possono fermarsi"

