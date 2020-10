Clotilde Armellini, l'appello dall'ospedale: 'Il Covid esiste, mettetevelo in testa' (Di domenica 25 ottobre 2020) Mara Maionchi ricoverata per coronavirus, Fedez fa il tifo per lei: il messaggio social 25 ottobre 2020 'I miei polmoni non funzionano piu, è come se fossero pieni d'acqua. Vorrei strapparmi dalla ... Leggi su today (Di domenica 25 ottobre 2020) Mara Maionchi ricoverata per coronavirus, Fedez fa il tifo per lei: il messaggio social 25 ottobre 2020 'I miei polmoni non funzionano piu, è come se fossero pieni d'acqua. Vorrei strapparmia ...

Clotilde Armellini, l'appello dall'ospedale: "Il Covid esiste, mettetevelo in testa"

L’ospedale di riferimento per gli Infettivi è uno dei due che negli ultimi giorni ha superato quota duecento ricoverati per Covid. La Cgil Fp, in un comunicato, denuncia "la ma ...

Clotilde Armellini, l'appello dall'ospedale: "Il Covid esiste, mettetevelo in testa"

Ha 37 anni: "Non è “la malattia dei vecchi”, sono giovane eppure eccomi qui. Fino al giorno prima mi truccavo gli occhi e mio marito mi diceva che ero bellissima. Non lo vedo da giorni, sta male anche ...

