Clotilde, 37 anni, il messaggio dalla terapia intensiva: 'Proteggetevi, il Covid esiste: qui mi sento morire' (Di domenica 25 ottobre 2020) Clotilde Armellini è un'agente di polizia penitenziaria, è giovane, ha 37 anni, non ha patologie pregresse, eppure è in terapia intensiva per il Covid e lancia un messaggio. 'Il Covid esiste e non è ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020)Armellini è un'agente di polizia penitenziaria, è giovane, ha 37, non ha patologie pregresse, eppure è inper ile lancia un. 'Ile non è ...

