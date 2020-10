Classifica Vuelta a España 2020, sesta tappa. Carapaz nuova maglia rossa: 18” su Carthy, Roglic scivola a 30” (Di domenica 25 ottobre 2020) Richard Carapaz è la nuova maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2020 dopo la sesta tappa. La durissima frazione sui Pirenei ha fatto la differenza, l’ecuadoriano è stato il migliore degli uomini di Classifica e ha indossato il simbolo del primato con ampio merito. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha ora 18” di vantaggio sul britannico Hugh John Carthy e 20” sull’irlandese Daniel Martin. Lo sloveno Primoz Roglic, in testa alla Classifica generale fino a questa mattina, è andato in difficoltà sulla salita conclusa e ora si trova in quarta posizione a 30” di ritardo dal sudamericano. Di seguito la Classifica ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Richardè laalladi Spagnadopo la. La durissima frazione sui Pirenei ha fatto la differenza, l’ecuadoriano è stato il migliore degli uomini die ha indossato il simbolo del primato con ampio merito. L’alfiere della Ineos Grenadiers ha ora 18” di vantaggio sul britannico Hugh Johne 20” sull’irlandese Daniel Martin. Lo sloveno Primoz, in testa allagenerale fino a questa mattina, è andato in difficoltà sulla salita conclusa e ora si trova in quarta posizione a 30” di ritardo dal sudamericano. Di seguito la...

DALEX911 : Vuelta 2020, tappa 5. Vince Wellens. Classifica e risultati - infoitsport : Vuelta 2020: a Wellens la tappa di oggi, Roglic in maglia rossa. Classifica - infoitsport : Vuelta 2020, tappa 5. Vince Wellens. Classifica e risultati - UgoBaroni : RT @SkySport: Vuelta 2020: a Wellens la tappa di oggi, Roglic in maglia rossa. Classifica - SkySport : Vuelta 2020: a Wellens la tappa di oggi, Roglic in maglia rossa. Classifica -