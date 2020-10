Cinema chiusi: per Anica "Una decisione molto dolorosa, il cinema è una necessità" (Di domenica 25 ottobre 2020) Anica commenta la decisione, da parte del Governo di chiudere le sale cinematografiche fino a fine novembre: 'Il cinema è un bisogno necessario'. cinema chiusi fino al 24 novembre: una decisione difficile, volta a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, sottolinea Anica in un comunicato ufficiale. L'Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali ha voluto ribadire che andare al cinema non può essere considerata un'attività non necessaria. "Abbiamo appreso della decisione, molto dolorosa, come ribadito dallo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 ottobre 2020)commenta la, da parte del Governo di chiudere le saletografiche fino a fine novembre: 'Il; un bisogno necessario'.fino al 24 novembre: unadifficile, volta a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, sottolineain un comunicato ufficiale. L'Associazione nazionale industrietografiche audiovisive e multimediali ha voluto ribadire che andare alnon può essere considerata un'attività non necessaria. "Abbiamo appreso della, come ribadito dallo ...

simone_paciello : Cinema e teatri chiusi ma chiese aperte. Da “scambiatevi un segno di pace” a “scambiatevi un segno di Covid” é un attimo - sole24ore : Bozza Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18 e la domenica, stop a cinema, piscine e palestre. Invito a non uscire d… - rtl1025 : ?? In arrivo un nuovo #Dpcm. Da lunedì stop a #palestre e #piscine. Chiusi #cinema e #teatri e anticipo dell'orario… - Lady_Franz17 : RT @anna_foglietta: In ogni città c’è un teatro esattamente come una chiesa ed un municipio.. il teatro come il cinema sono luoghi importan… - isainsolia : RT @anna_foglietta: In ogni città c’è un teatro esattamente come una chiesa ed un municipio.. il teatro come il cinema sono luoghi importan… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema chiusi Nuovo dpcm, cinema chiusi: ecco tutti i film che non vedremo Il Messaggero Ipotesi bar e ristoranti chiusi alle 18: la bozza del nuovo Dpcm e la rabbia degli esercenti

Un possibile stop a palestre e cinema e la chiusura anticipata alle 18 per ristoranti e bar. A chiudere con il nuovo decreto ministeriale potrebbero essere poi cinema, teatri, palestre e piscine, ma ...

Dpcm: Toma, Paese stanco,difficile contenere disagio sociale

Con il giusto distanziamento che motivo c'è di chiudere? Si può stare seduti ore in treno distanziati o su trasporti pubblici meno distanziati e in cinema, teatro e locali no. Io fatico a comprendere ...

Un possibile stop a palestre e cinema e la chiusura anticipata alle 18 per ristoranti e bar. A chiudere con il nuovo decreto ministeriale potrebbero essere poi cinema, teatri, palestre e piscine, ma ...Con il giusto distanziamento che motivo c'è di chiudere? Si può stare seduti ore in treno distanziati o su trasporti pubblici meno distanziati e in cinema, teatro e locali no. Io fatico a comprendere ...