Chi vince il Giro d'Italia 2020 in caso di pari tempo? Hindley vs Geoghegan Hart: c'è il regolamento sui piazzamenti (Di domenica 25 ottobre 2020) Jai Hindley e Tao Geoghegan Hart sono accreditati dello stesso tempo in classifica generale alla vigilia dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2020. I primi due uomini in graduatoria si giocano il successo finale in una cronometro individuale di 15,7 km totalmente pianeggianti. Al termine della Cernusco sul Naviglio-Milano, attorno alle ore 16.30, scopriremo chi alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine. Al momento è Jai Hindley a indossare la maglia rosa, perché ha 86 centesimi di vantaggio sul suo avversario diretto (il distacco è stato ricavato dai centesimi riscontrati nelle due cronometro di Palermo e Valdobbiadene). Oggi è Geoghegan Hart il grande favorito della vigilia, sulla carta dovrebbe ...

