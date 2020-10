Chi era il comandante Diavolo, eroe della Resistenza morto a 101 anni (Di domenica 25 ottobre 2020) Se n’è andato Germano Nicolini, meglio noto come comandante Diavolo, il nome di battaglia che lo rese tra i massimi protagonisti della Resistenza in Emilia. Nicolini si è spento ieri sera a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Il prossimo 26 novembre avrebbe compiuto 101 anni. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne arrestato dai tedeschi … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 25 ottobre 2020) Se n’è andato Germano Nicolini, meglio noto come, il nome di battaglia che lo rese tra i massimi protagonistiin Emilia. Nicolini si è spento ieri sera a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Il prossimo 26 novembre avrebbe compiuto 101. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne arrestato dai tedeschi … L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Chi era Gianni Rodari comune-info.net Morto Germano Nicolini, il «Diavolo» della Resistenza in Emilia: aveva 101 anni

È morto Germano Nicolini, comandante partigiano e protagonista della Resistenza in Emilia. Noto con il nome di battaglia di 'Diavolo', Nicolini si è spento ...

