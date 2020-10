(Di domenica 25 ottobre 2020) Ci ha messo pochissimo Eduarda conquistare idel. Il portiere arrivato nell'ultima sessione di mercato ha mostrato subito un rendimento notevole. Una prova della sua affidabilità si è avuta nell'ultimo incontro con il Manchester United, quando tre sue prodezze hanno impedito ai Blues di subire una bruciante sconfitta. I complimenti si sprecano, ma c'è anche chi ha notato una pecca su cui lo stessodovrebbe lavorare per migliorarsi.COME CECHIn molti hanno notato una certa difficoltà dell'estremo difensore delnel giocare il pallone con i piedi quando è sotto pressione. Una fatica che lo spinge a commettere anche qualche errore inaspettato. Così c'è chi ha trovato una certa analogia con Petr Cech, sia negli interventi ...

ItaSportPress : Chelsea: Mendy saracinesca, ma quanti guai coi piedi! E i tifosi: 'Sembra Cech...' - - montoya_javier_ : RT @xHoolihanx: Edouard Mendy el MVP del Manchester United vs. Chelsea. Monumental guardameta. - Christianooo17 : RT @xHoolihanx: Edouard Mendy el MVP del Manchester United vs. Chelsea. Monumental guardameta. - EliaPelizzari13 : - RafaMendez74 : @angelomangiante @SkySport Angelo ma Mendy quanto è costato al Chelsea??? -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Mendy

TUTTO mercato WEB

Krasnodar-Chelsea aprirà la seconda giornata del gruppo C di Champions League. Ecco le probabili formazioni delle due squadre ...Deludente pareggio per 0-0 tra Manchester United e Chelsea. I padroni di casa non sfondano, Cavani gioca l'ultima mezz'ora.