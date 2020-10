Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 25 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 25 ottobre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 20:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 25 ottobre su Rai 3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Alle 20 inizia Che Tempo Che Fa Anteprima, quindi alle 20:30 Che Tempo Che Fa. ospiti della puntata sono la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, il Presidente della Regione ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 25su Rai 3 in prima serata alle 20:00. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 25su Rai 3 nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Alle 20 inizia CheChe Fa Anteprima, quindi alle 20:30 CheChe Fa.della puntata sono la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, il Presidente della Regione ...

rubio_chef : Non siamo sotto l’attacco di un virus ma delle nostre paure. Abbiamo rinunciato da tempo a incazzarci delegando tut… - raffaellapaita : La Cassazione ha confermato che le perquisizioni di un anno fa legate al caso #Open erano illegittime. Tante pagin… - monicabertini : Tranquilli,la #magliarosa la custodisco io!?? @giroditalia Non era mai successo nella storia della corsa rosa che d… - IaconiBiagio : @borghi_claudio ????????Vabbè non è che si possa pretendere un economista, magari pure bravo, all'economia. Col tempo, piano. - zingarella_a : @MayAmidala @OnceUponATeddy @alessandraa_ap @ebutmaybeweare Assolutamente sì, nella vita reale principalmente! I so… -